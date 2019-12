"No ad abolizione prescrizione e taglio parlamentari", socialisti in piazza a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - La Federazione provinciale del Partito Socialista in collaborazione con la Sezione di Sarzana sarà presente con un gazebo in Piazza Matteotti a Sarzana per l’intera giornata di domenica 29 dicembre per illustrare ai cittadini le proposte socialiste e invitarli ad aderire al Psi. Tra i messaggi che saranno al centro dell'iniziativa, il no all'abolizione della prescrizione e alla riduzione dei parlamentari, ritenuta "una riforma che interviene in modo devastante sulla rappresentanza con conseguenze ancora poco chiare. Occorre aprire una discussione pubblica sul tema. L'ultima parola spetterà ai cittadini. Sono state raccolte le firme necessarie per avviare un referendum", spiegano dal Psi spezzino.