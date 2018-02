"Niente soldi per le Consulte", Lazzoni all'attacco

Sarzana - Val di Magra - Il consigliere santo stefanese Paola Lazzoni, esponente di maggioranza, con un ordine del giorno intende impegnare sindaco, giunta e consiglio al rispetto del Regolamento delle consulte territoriali e a convocarne il Coordinamento per verificare il funzionamento delle consulte stesse ed eventualmente "predisporre misure utili ad una maggiore e più ampia partecipazione".



L'ex assessore denuncia che "non risulta che il Coordinamento sia mai stato convocato", che "non tutte le Consulte abbiano ricevuto i fondi necessari per la loro attività", che "non risulta sia stato ancora istituito" uno spazio per le Consulte sul sito del Comune, e segnala che il Regolamento "prevedeva per i Presidenti delle Consulte il diritto alla medesima informazione prevista per i Consiglieri Comunali, limitatamente alla zona di riferimento (art. 23) ed a ricevere l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale ma anche detta incombenza è stata spesso disattesa".