"Nessuna festa di fine campagna, fondo cassa alla Proloco di Arcola"

Sarzana - Val di Magra - "Ultimo giorno di campagna elettorale. Stasera, come di consuetudine, ci saranno i festeggiamenti. Chi offrirà aperitivi, cene, serate danzanti. Noi no! Saremo ancora per l’intera giornata sul territorio per rispondere a tutti i concittadini ma per stasera non abbiamo previsto nessuna festa di fine campagna elettorale perché abbiamo deciso di mettere a disposizione il fondo cassa alla Proloco Arcolana. Se fra qualche giorno avremo il consenso degli arcolani festeggeremo insieme all'intera popolazione. Stasera i rappresentanti della lista civica saranno presso il Bar La Fenice a brindare per il lavoro svolto insieme, autofinanziandosi...quindi sapete dove trovarci!". Lo si legge nella nota diffusa a poche ore dallo stop alla campagna elettorale dalla lista civica 'Alternativa per Arcola'.