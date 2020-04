"Nessun apartheid: stessi diritti per residenti e proprietari di seconde case"

Sarzana - Val di Magra - Anche il Comune di Ameglia che con Bocca di Magra e Fiumaretta rappresenta una fetta della cosiddetta costa lunense, sta seguendo con attenzione il dibattito sulla riapertura delle spiagge e sui metodi e tempi che verranno decisi dalle autorità competenti. "Come amministrazione riteniamo di fondamentale importanza che le normative che verranno approntate dalle Autorità siano chiare ed applicabili - dice il sindaco Andrea De Ranieri - ovviamente se, i gestori degli stabilimenti balneari da un lato avranno il dovere di attenersi alle disposizioni e potranno farlo autonomamente con il proprio personale, dall’altro lato ci vorrà un grande impegno sulle spiagge libere. Al momento non possiamo ipotizzare

soluzioni specifiche senza conoscere le prescrizioni che verranno indicate; sicuramente non possiamo trascurare la realtà del territorio, gli operatori del turismo che avranno un grave contraccolpo dalla crisi del settore che si sta per prospettare, così come i residenti ed i proprietari di seconde case che hanno tutti il pieno diritto di fruire delle spiagge libere, così come i residenti dei comuni limitrofi".



De Ranieri entra nel dettaglio: "Non pensiamo di escludere nessuno perché creare una sorta di apartheid significherebbe nuocere ancora di più all’economia locale, così come non potremmo mai e poi mai derogare alle norme igieniche e sanitarie di salvaguardia della salute e di limitazione del contagio. Al momento stiamo valutando se vi sarà la necessità di integrare le disposizioni sulla riapertura delle strutture balneari ai fini manutentivi e di predisposizione dei servizi. Non dimentichiamo che gran parte del materiale depositato dal fiume nell’autunno 2019, il più piovoso di sempre, ancora giace sul litorale ed andrà rimosso. Stiamo coordinando le iniziative perché tutto sia pronto, nell’auspicio che la stagione parta con le dovute cautele ma, soprattutto, con la chiarezza normativa che consenta a tutti, operatori privati ed

Enti pubblici, di lavorare serenamente offrendo il massimo del servizio e garantendo la salute di tutti".