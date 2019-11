Sarzana - Val di Magra - Il capogruppo del Partito Democratico Daniele Castagna ha depositato un'interrogazione urgente in merito alla scuola di Marinella denunciando disagi per insegnanti e soprattutto alunni.

Nello specifico il consigliere comunale spiega come “i banchi nuovi che erano stati promessi per l'inizio della scuola non sono ancora arrivati mentre i quelli vecchi attualmente in uso non hanno nemmeno l'appoggio per i libri e sono di altezza insufficiente per i bambini. Gli alunni – prosegue Castagna – non svolgono attività di educazione fisica perché la palestra è inutilizzabile dall'inizio dell'anno scolastico a causa di infiltrazioni e allagamenti”. L'esponente Pd evidenzia inoltre come “le maniglie di talune porte non appaiono rispondenti ai canoni minimi di sicurezza e per di più da alcuni giorni il riscaldamento non funziona correttamente con conseguenti problemi per i ragazzi e il personale scolastico. Questa situazione – conclude – crea un disagio continuo impedendo agli studenti di seguire le lezioni con serenità e in sicurezza. Visto che l'amministrazione è rimasta sorda alle richieste di intervento chiedo direttamente al sindaco e all'assessore competente come e quando intendono intervenire”.