"Mobilitazione 'cagata pazzesca'? De Ranieri irrispettoso e fantozziano"

Sarzana - Val di Magra - "Contestare il biodigestore, secondo Andrea De Ranieri, sindaco di Ameglia e già presidente della Provincia, è una “cagata pazzesca”, come riferito dal primo cittadino in consiglio comunale. Parole gravi e irrispettose, sia nella forma, sia nel contenuto. De Ranieri, che dovrebbe aver rispetto della mobilitazione in atto, si adagia irresponsabilmente sulla sua posizione di sindaco di un Comune privilegiato, senza capire che la piana di Santo Stefano e Vezzano ha dato già tantissimo – impianti, retroporto, infrastrutture viabilistiche – a vantaggio di tutta la provincia, Ameglia compresa". Lo afferma il sindaco di Santo Stefano Magra, Paola Sisti, commentando le dichiarazioni del primo cittadino amegliese.



"Immaginavamo che De Ranieri potesse fare sua la battaglia di chi dice no ad accogliere altri rifiuti - per giunta provenienti in gran parte da fuori provincia - a Saliceti. Evidentemente ci sbagliavamo. Il sindaco di Ameglia non è fantozziano solo nelle espressioni che usa, ma anche nell'atteggiamento del tutto ossequioso verso le decisioni della Regione", conclude Sisti.