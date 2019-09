"Miasmi dalla base Nato, la Lega non si appropri di iniziative altrui"

Sarzana - Val di Magra - “La nostra battaglia contro i miasmi della base Nato in località Molinello, a Vezzano, è una realtà da tempo e da due anni è operativo un gruppo di lavoro. Giusto martedì scorso ci siamo recati in prossimità del sito per una nuova ondata di odori, allertando Arpal, Asl, Vigili del fuoco. Contestualmente abbiamo avviato una petizione popolare per invitare le autorità e la base a porre fine alla situazione di disagio”. Lo spiegano dal gruppo di lavoro Cinzia Ferrari, Serena Gnagna e Andrea Ceccatelli (foto), quest'ultimo consigliere comunale del Movimento cinque stelle fino alla scorsa primavera. “Invitiamo il gruppo consiliare della Lega di Vezzano a non appropriarsi delle iniziative altrui”, concludono, in riferimento alla notizia di una petizione attivata anche dal Carroccio vezzanese. Gli interessati alla firma della petizione possono rivolgersi ai seguenti recapiti: Ceccatelli Andrea 3518874510, Ferrari Cinzia 3289696450,

Gnaga Serena 3202247464.