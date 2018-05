“Marinella non può essere ostaggio dei bilanci di tre società”

Toti e la coalizione hanno incontrato anche una delegazione dei balneatori di Marinella. Giampedrone: "Ricorso al Tar da ritirare".

“Mi auguro che con la prossima amministrazione si possa arrivare a una soluzione rapida per l'utilizzo delle spiagge e dell'area retrodemaniale che è fondamentale e incide nell'utilizzo di tutti i territori a monte che non possono essere lasciati in queste condizioni”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti che al termine del colloquio con gli ex lavoratori della tenuta ha incontrato nel borgo sostenitori e alcuni balneatori del litorale.



“La prossima amministrazione, e noi auspichiamo che sia guidata da Cristina Ponzanelli – ha aggiunto Toti – dovrà lavorare a stretto contatto con gli uffici della Regione per risolvere le problematiche del piano spiagge. Per quanto riguarda la Tenuta occorre che la proprietà si metta nell'ordine delle idee che se c'è qualcuno con delle idee di sviluppo ed interessato ad investire deve mettersi a disposizione. I bilanci di tre società – ha sottolineato rieferendosi alla proprietà - di cui una salvata dallo stato e altre due in fallimento, non possono tenere in ostaggio Marinella- e in accordo col prossimo sindaco faremo pressioni per arrivare ad una soluzione”.



Sempre sul piano spiagge l'assessore Giampedrone ha proseguito: “La strada del ricorso al Tar è stata la più sbagliata, sono sicuro che Cristina lo ritirerà e metterà in piedi un dialogo fra Comune e Regione. Dobbiamo uscire dalla precarietà e dall'instabilità che non garantiscono gli investimenti dei balneatori”.