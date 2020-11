"Marchio patrimonio europeo, felici se scopriremo che piace a sovranisti sarzanesi"

Sarzana - Val di Magra - Apprendiamo con sincera soddisfazione che il Comune di Sarzana ha presentato la candidatura del nostro 'centro storico' al riconoscimento del "Marchio del Patrimonio Europeo" (European Heritage Label) istituito per "riconoscere e premiare le Città che hanno contribuito a promuovere il senso di appartenenza all'Unione Europea, tramite l'evidenza dei caratteri propri del patrimonio culturale europeo comune e che abbiano un particolare valore simbolico o rivestano un ruolo importante nella storia e nella cultura d'Europa".

È un risultato importante, che premia 'retroattivamente' quanti - nella storia della nostra Città - hanno testimoniato in varia forma l'intuizione europeista: gli antenati Lunensi, che ospitarono nel loro porto le navi greche e più tardi ne fecero salpare, in direzione di tutto il mondo conosciuto, le navi cariche di prezioso marmo statuario; i custodi della Via Francigena che - presso l'antico ospitale di San Lazzaro - si congiungeva con la 'Via di Spagna' che portava i pellegrini italiani a Santiago di Compostela, salpando dall'antico porto di San Maurizio sul fiume Magra; Papa Niccolò V Parentucelli, che stipulò accordi di pace con i sovrani europei, che rese universale l'Umanesimo, che fondò in Vaticano una delle più antiche e prestigiose biblioteche d'Europa, che 'scoprì' e salvò testi classici antichi fondamentali per lo sviluppo della

cultura e della civiltà europea; e via di seguito, fino ad arrivare ai tanti giovani sarzanesi che oggi studiano, insegnano e lavorano con successo in Europa, portando con sé orgogliosamente la memoria della loro Città, un tassello della sua 'anima' da incastrare nel grande puzzle dell' 'anima europea'.

E saremmo sinceramente felici di apprendere che questa iniziativa, che esalta i valori della fratellanza europea proprio in una fase storica in cui essi si stanno più visibilmente manifestando, piaccia anche agli amministratori sovranisti della Città, i Leghisti, il cui leader Salvini ha recentemente definito l'Europa "un covo di serpi e sciacalli" che "sconfitto il virus, se serve, salutiamo senza neanche ringraziare", dato che "suscita schifo e vergogna" oppure che piaccia ai seguaci della Meloni, secondo la quale gli organismi comunitari sono "un comitato d'affari di usurai"...



Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana