"Maggior parte intellettuali è progressista. Se vogliono chiamino hooligans"

Intervento a tema Festival della Mente di Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana.

Sarzana - Val di Magra - Lo zelo maccartista con cui la destra sarzanese persegue il disegno di condizionare politicamente le scelte dei curatori del Festival della Mente si fonda su un presupposto sbagliato, quello che la manifestazione risenta di "esplicite posizioni monoculturali" di sinistra.

Ma si tratta di un pregiudizio. Basta scorrere l'elenco degli ospiti dell'ultima edizione: quelli italiani erano un biologo, un filologo italianista, un fisico, uno storico della Grande Guerra, uno studioso dei lupi, uno storico dell'arte rinascimentale, un drammaturgo, un geografo, un glottologo, una grafologa, un ufficiale del Corpo Forestale, un enogastronomo, un professore di informatica, un matematico, un architetto designer, uno statistico, una ebrea, un violoncellista, un clarinettista, un documentarista, un cantastorie siciliano, alcuni cantanti, una attrice...

Tutte persone che hanno approfondito temi o realizzato performances rispetto ai quali i loro eventuali orientamenti politici erano del tutto estranei ed ininfluenti, sicché la relativa ricognizione risulta pretestuosa.

A parte i conferenzieri stranieri, restano allora soltanto tre o quattro ospiti italiani (un paio di scrittori, un filosofo, un sociologo, oltre al famigerato Andrea Riccardi della 'lectio magistralis') che probabilmente non sono di sentimenti sovranisti e che non affondano - in effetti - le loro radici culturali nel pensiero di Nietzsche, di Evola o di Gentile. E questo loro limite - è vero - a volte emerge...

Ma che fra gli accademici, fra gli uomini di cultura, gli scrittori, i filosofi, gli artisti prevalgano statisticamente quelli di orientamento progressista (specie se si fa un sol fascio di ex sessantottini, riformisti laici e cattolici e perfino dei liberal) è un fatto assodato ed incontestabile; chissà perché è sempre accaduto (forse è una moda), in ogni parte del mondo che sia governata democraticamente.



Si pensi al (peraltro meritato) accerchiamento ostile di cui soffre Trump ad opera della comunità degli intellettuali americani, in controtendenza rispetto al suo indubbio consenso popolare; eppure lui non ci prova neppure a boicottare i premi letterari e cinematografici o le manifestazioni sportive in cui - lui sì - viene contestato in forma spesso corale e clamorosa.

Le 'proporzioni' al Festival della Mente sono dunque gia' ampiamente salvaguardate rispetto ai valori complessivamente espressi dal mondo della cultura italiana.

Non vi è pertanto, nei programmi del festival, alcuna "esplicita posizione monoculturale", ma lo specchio fedele di una realtà articolata e non sempre omogenea.

Però se il Comune di Sarzana, invece del Festival della Mente, che attrae un pubblico colto, impegnato e assetato di conoscenza, organizzasse un simposio di skinheads, o un raduno di bikers dai giubbotti borchiati oppure un seminario per hooligans della Lazio, allora sì che la proporzione fra riformisti e conservatori, fra europeisti e sovranisti, fra tolleranti e intolleranti probabilmente si invertirebbe nel senso gradito ai nuovi amministratori di Sarzana...

E certamente - in quel caso - fra le file della destra sarzanese non scatterebbe una caccia alle streghe come quella sbalorditivamente conseguita alla lezione di Andrea Riccardi.



