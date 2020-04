"Ma quali dimissioni da capogruppo, Iacopi deve lasciare il consiglio"

Sarzana - Val di Magra - "Non sei degno di stare in consiglio comunale, caro Emilio Iacopi. Non cercare di fregare le persone con le parole. Dimettersi da capogruppo della Lega non vuol dir nulla. Devi alzare le terga da quella sedia perché chi si comporta come te, nelle Istituzioni, non deve e non può starci. Inoltre spero vivamente che l'inchiesta voluta dal Ministro della Difesa faccia il suo corso anche per il ruolo che ricopri nell'Arma. Il post contro Mattarella varrebbe un congedo con disonore, a mio avviso". Così il consigliere regionale Francesco Battistini (Italia in Comune) ha commentato la decisione odierna di Emilio Iacopi, che si è dimesso da capogruppo consiliare del Carroccio a Sarzana dopo il caso del meme del cecchino che prende la mira su chi canta Bella ciao. Insufficiente, quindi, per l'esponente della sinistra le dimissioni da timoniere salviniano. Stesso parere hanno espresso via social, interloquendo proprio con Battistini, la rappresentante di Italia viva nel consiglio comunale della Spezia, Federica Pecunia, e l'ex assessore sarzanese Massimo Baudone, anch'essi convinti che il consigliere leghista debba lasciare Palazzo civico. Non improbabile che dal centrosinistra locale arrivino altri pareri sulla medesima lunghezza d'onda.