"Ma quali casette di legno, Sarzana doveva copiare Spezia sui parcheggi gratuiti"

Sarzana - Val di Magra - Con l'approssimarsi delle feste natalizie i nodi del commercio sarzanese vengono al pettine. L'amministrazione di centro destra è sembrata ancora una volta carente non solo per mancanza di idee originali (quest'anno siamo invasi da casette di legno che ricordano più Rimini che Merano), ma anche per l'incapacità semplicemente di copiare le idee di amministrazioni "amiche", vedi il Comune della Spezia che con un accordo con il gestore rendera' gratuiti i parcheggi di piazza Europa e Stazione per le prime tre ore per l'intero periodo natalizio.

A Sarzana invece - a parte l'ammirevole capacità di iniziativa di alcuni commercianti che provano a colmare le lacune progettuali e gestionali dell'amministrazione - l'unica novità è rappresentata dal proliferare di discount nel centro e dalla crisi degli esercizi più tradizionali e qualificati ai quali la nuova Amministrazione non sa offrire prospettive.

Cosa aspetta il Comune di Sarzana ad agevolare la ripresa del commercio con iniziative analoghe a quelle del passato o prese a prestito da Comuni virtuosi anche vicini che aiutino il settore a rafforzarsi e rendano sostanzialmente più attrattive e stabilmente 'competitive' le vie della città invece di affidarsi ad effimere 'carnevalate' di dubbio gusto, estranee alla tradizione natalizia e di scarso interesse per i sempre più rari frequentatori della città?

Rendere gratuiti i parcheggi a pagamento per tutto il periodo delle festività potrebbe essere un utile incentivo per i residenti nei comuni vicini a scegliere Sarzana come meta per i propri acquisti e come destinazione per le proprie passeggiate nei giorni di festa.



Francesca Castagna - Responsabile circolo Centro Storico Trinità - PD Sarzana