"Ma quale riapertura del tribunale, ennesima figuraccia di Ponzanelli e Rampi"

Sarzana - Val di Magra - "Il sindaco Ponzanelli e il presidente Rampi, usciti un po' ammaccati dalle più recenti performances riportate con risalto dalla stampa, cercano una rivincita millantando di 'riportare' il tribunale (vedi QUI) a Sarzana grazie al loro zelo e alla loro tempestività. Ma collezionano l'ennesima brutta figura". Lo afferma in una nota Rosolino Vico Ricci, segretario del Pd di Sarzana.



"L' ufficio che aprirà a Sarzana - continua Vico Ricci - non sarà affatto una riedizione del tribunale, né una sezione distaccata dello stesso, ma un semplice 'sportello di prossimità', ossia un ufficio presso il quale sarà possibile essere informati su tutele e amministrazioni di sostegno, essere aiutati nella formulazione delle domande di amministrazione di sostegno, ricevere le stesse (che sono già oggi depositabili in forma telematica), aiutare gli amministratori di sostegno (che sono quasi sempre avvocati) a redigere i rendiconti sulle amministrazioni di sostegno (cosa che gli avvocati sanno certo fare da soli), fornire consulenze ad opera di assistenti sociali o sanitari (che già hanno i loro sportelli), di medici (che già hanno i loro ambulatori) ed infine di "avvocati volontari" (per la gioia dei legali sarzanesi). Dunque nessun processo, nessuna causa, nessuna cancelleria, niente ufficiali giudiziari, niente esecuzioni, niente mediazioni, niente negoziazioni assistite...soltanto uno spazio alternativo in cui si fornisce consulenza in ambito assai circoscritto, già oggi fornibile altrove, in concorrenza con sindacati, patronati e - soprattutto - con la sessantina di avvocati che operano a Sarzana e dintorni... Questi 'sportelli di prossimità' sono previsti da una legge nazionale, finanziati dal governo centrale, e nella nostra regione ne apriranno quattro, uno per ciascuna provincia. E dove diamine lo avrebbero dovuto aprire, nella nostra provincia, se non a Sarzana, che è il secondo comune della provincia, capofila della Valdimagra, già sede di tribunale?

Quale sarebbe il merito di Ponzanelli e Rampi? Di aver prevalso sugli altri comuni che ne avevano fatto richiesta (Deiva, Borghetto, Calice, Riccò, Beverino e Rocchetta)?".