'Libere e uguali', incontro dedicato alle donne a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo e pubblichiamo da Liberi e Uguali.



La questione femminile nelle sue molteplici sfaccettature è una delle grandi sfide che il nostro Paese deve affrontare con urgenza.

La violenza di genere è il più terribile e grave aspetto di una criticità ben più ampia e articolata.

In Italia infatti le donne non vengono solo violentate, picchiate o uccise ma troppo spesso sono oggetto di ricatti sessuali sul mondo del lavoro o discriminante dal punto di vista salariale e/o professionale.

Essere donna in Italia è molto più difficile rispetto agli altri stati europei anche perché i pochi asili pubblici e le alte rette non permettono a tutte di essere madri e lavoratrici e perché la mancata piena applicazione di una norma di civiltà come la 194 fa si che anche un momento delicato come l'aborto possa essere critico per una donna italiana.

Di questo enorme problema , prima di tutto culturale, e delle politiche da necessarie parleremo domenica 18 febbraio alle ore 18.00 presso il bar " Le Boucanier" in via Mascardi a Sarzana, insieme a Giulia Chiatti, Clara Natale, Stefano Bianco (psicologo) e alle candidate di LeU nei colleggi spezzini, Valentina Bosello ( Camera), Silvia Gobbetti (Camera) e Laura Canale ( Senato).

Titolo dell'evento: "Libere e Uguali: il lavoro, la salute, la cittadinanza delle donne"