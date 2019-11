"Le strade di Arcola ridotte a un colabrodo, l'amministrazione intervenga"

Sarzana - Val di Magra - "A seguito delle legittime segnalazioni dei cittadini ma anche del nostro quotidiano vivere il territorio, i consiglieri del centrodestra “Rialzati Arcola” hanno presentato due interpellanze relativamente a Viale XXV Aprile e Via Caduti del Lavoro, tratti viari del piano di Arcola". E' quanto si legge in una nota del gruppo consiliare di centrodesta"Rialzati Arcola" di Arcola che chiedono chiarimenti all'amministrazione comunale.



"Premesso che, da tempo, - spiegano Brunella Righi e Valentina Massi - Viale Xxv Aprile presenta condizioni del manto stradale precarie caratterizzate da buche e avvallamenti importanti che, con l'intensità della pioggia aumenta le precarie condizioni creando disagi per chi transita. È importante ricordare che tale via è l'arteria principale che attraversa la zona industriale della piana di Arcola ed è pertanto frequentemente transitata. Analoga situazione per Via Caduti del Lavoro, tratto interno".

"Anche qui - continuano le esponenti del centrodestra - le condizioni del manto stradale non sono certo delle migliori a tal punto che in condizioni di pioggia intensa il transito con autoveicoli diventa difficoltoso mentre a piedi pressoché impossibile! Una situazione praticamente insostenibile per chi risiede in quelle zone".

"Pertanto - concludono Righi e Massi - chiediamo all Amministrazione Comunale di intervenire per far fronte alle criticità, risolvendo quindi le problematiche nel più breve tempo possibile".