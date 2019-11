"Lasciavate morire bimbi in mare", consiglio bollente. Querela nell'aria

Sarzana - Val di Magra - Il consiglio comunale di Vezzano esce spaccato dalla 'prova' Segre. Ieri all'ordine del giorno c'era un documento proposto dalla maggioranza in cui da un lato si esprime solidarietà alla senatrice a vita, riconoscendone l'assoluto ruolo di testimone della Storia, dall'altro si puntano i riflettori sull'astensione dei senatori del centrodestra sulla mozione, proposta dalla Segre, di costituire una Commissione contro l'odio, e si mette in guardia contro recrudescenze nazifasciste e razziste. Dai banchi dell'opposizione, dopo che il consigliere Maldini ha dato lettura del testo, è intervenuto il capogruppo della Lega Ruggia: "ll documento - ha detto - strumentalizza gli attacchi ricevuti dalla senatrice Segre per fare pura propaganda contro le nostre forze politiche, la trovo una cosa triste. Il razzismo? L'Italia non è un Paese razzista e se una ragazza di colore (il riferimento è a quanto capitato alla calciatrice della Juve Eni Aluko, il cui caso è stato menzionato in consiglio, ndr) viene trattata come una ladra, non si tratta di razzismo ma di stupidità. La Lega inoltre è l'unica forza politica ad avere una persona nera in Parlamento". Il giovane esponente salviniano ha però anteposto alla critica politica quella formale: "Che cos'è questo testo? Non è un'interpellanza, non è un'interrogazione. E non è una mozione, dov'è l'impegnativa?". A questo punto Cinzia Calanchi, capogruppo di 'Alternativa per Vezzano', a nome sia del suo gruppo che della Lega ha consegnato al sindaco una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Segre, testo privo di quei precisi riferimenti politici che invece caratterizzano sia il documento della maggioranza, sia in generale le mozioni a tema Segre presentate in provincia dalle forze progressiste. La mozione prevede anche lo sviluppo di percorsi educativi nelle scuole dedicati alla cultura del rispetto, della tolleranza e della democrazia.



"Cos'è questo documento? - ha detto il sindaco Bertoni tornando sull'elaborato del centrosinistra - E' un documento che poniamo in discussione e votazione e se non passa io vado a casa. Ne eravate a conoscenza da otto giorni e avreste potuto partecipare alla commissione capigruppo e lavorare assieme a noi per una mediazione, per un testo comune. La politica è anche questo. Come è anche sapere bene - ha tuonato - da che parte stare, perché altrimenti qua ci confondiamo, ci diciamo che ci vogliamo tutti bene... qua c'è della gente eletta in Parlamento che non si è alzata in piedi di fronte a una donna di 90 anni che è stata nei campi di concentramento. Avete avuto giorni per fare proposte, ma non le avete fatte forse perché volevate arrivare a questo punto per poter dire di non essere stati coinvolti. Ma il punto è che non siete d'accordo, che è una cosa diversa. La cittadinanza? Noi stasera l'avremmo proposta. Non solo, ci piacerebbe anche avere la senatrice ospite a Vezzano, compatibilmente con l'età. Magari il 25 aprile o il 7 dicembre, anche se avrà un anno in più. Non c'è razzismo in Italia? Ma se volevate far morire i bambini in mare!". Una chiusura che ha infiammato Ruggia, militare di Marina: "Parole inaccettabili, io le persone in mare le ho salvate", ha dichiarato, mentre il sindaco metteva in votazione la pratica. Una chiusura di discussione sgradita a Lega e Alternativa per Vezzano, i cui consiglieri sono polemicamente usciti dall'aula al momento dell'alzata di mano, conclusasi con voto favorevole di tutti i presenti, compreso l'unico volto della minoranza rimasto in consiglio, il Cinque stelle Tiziano Pucci.





Non sono mancati strascichi del giorno dopo. "I fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, bullismo sono agghiaccianti - così la Calanchi in una nota - e il muro di contenimento a tali episodi deve essere espresso comunemente e ancora di più all'interno di un consiglio comunale dove un argomento di questo tipo deve trovare sponda comune. E' palese così come la solidarietà alla senatrice Segre, alla quale mi inchino. La minoranza si è già associata al comunicato del Comune di Vezzano del 9 novembre ma non può associarsi ad un comunicato politico. Spiace molto constatare che, anche nell'affrontare una questione così delicata, la maggioranza preferisca lasciarsi andare a discutibili esternazioni politiche, svilendo il ruolo del consiglio comunale. Peggio ancora se atteggiamenti prevaricatori arrivano da chi dovrebbe garantire l'imparzialità dei lavori dell'assemblea, ovvero il presidente, in questo caso anche sindac. Non credo che sia tollerabile da parte di chi riveste ruoli che dovrebbero essere di imparzialità e rappresentanza un atteggiamento di tale aggressività".



Un comunicato è stato diramato anche dai consiglieri della Lega Ruggia e Tangerini: “Ieri sera in consiglio comunale il sindaco Bertoni - si legge - ha tenuto un comportamento inqualificabile: da militante dell’Anpi è passato a zittire i consiglieri dell'opposizione. Bertoni, che ricopre anche il ruolo di presidente del consiglio comunale, ha presentato una mozione scriteriata, addirittura priva del dispositivo, simile a un comunicato stampa e piena di odio nei nostri confronti. Invece di garantire il corretto svolgimento dell’assemblea, come imporrebbe la sua carica di presidente, ha accusato la Lega di far morire i bambini in mare, poi ha preteso di metterci a tacere con arroganza. Un comportamento indecente per un primo cittadino. Bertoni non conosce minimamente le responsabilità istituzionali che il suo ruolo porta con sé: forse pensa di essere uno sceriffo che può decidere arbitrariamente chi ha diritto di parola e chi no. Acquisiremo le registrazioni della seduta del consiglio comunale e valuteremo la presentazione di una querela nei suoi confronti. Intanto invieremo una lettera al Prefetto informandolo su quanto accaduto e richiedendo se la condotta del sindaco possa violare il testo unico degli enti locali”.



N.R.