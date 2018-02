"La vasca terapeutica tornerà in funzione"

Intervento del consigliere regionale Francesco Battistini.

Sarzana - Val di Magra - La vasca terapeutica per la riabilitazione dell’ospedale San Bartolomeo dovrebbe rientrare in funzione nei prossimi mesi. L’impegno dell’assessore Viale è arrivato ieri mattina in risposta a un’interrogazione presentata sull’argomento dal consigliere regionale di Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria Francesco Battistini. «La vasca terapeutica del San Bartolomeo di Sarzana è un’eccellenza che abbiamo rischiato di perdere nel 2015, col trasferimento della Don Gnocchi a La Spezia. Per anni abbiamo seguito la vicenda di quello che fu il polo riabilitativo del levante ligure; e ci siamo opposti al tentativo di smantellamento di quella struttura. Siamo soddisfatti nel sentire che oggi l’assessore Viale ci dia ragione – dichiara Battistini -. Ma c’è di più, perché l’impegno è quello di riattivare rapidamente il servizio di riabilitazione per percorsi post operatori negli interventi di protesi ossea, ma anche di estenderlo ai pazienti del centro diurno disabili».



«L’interrogazione è stata presentata a seguito di un sopralluogo che avevamo svolto lo scorso 2 dicembre. In quell’occasione avevamo trovato una struttura fortemente degradata, in stato di abbandono. Da qui le nostre preoccupazioni – puntualizza Battistini -. Palestre dismesse e attrezzature accatastate, pavimenti e controsoffiti divelti, intonaco sgretolato, impianto elettrico manomesso, E poi la vasca terapeutica: una piscina coperta con tavole da ponteggio e adibita a ripostiglio di fortuna. Mi si stringeva il cuore».