"La miglior candidatura per le regionali è quella di Massardo"

Sarzana - Val di Magra - "Siamo un gruppo di compagni e amici della provincia della Spezia e della zona del Tigullio, provenienti da esperienze diverse, ma, da sempre, elettori della sinistra, sconcertati e preoccupati per come è stata condotta la vicenda delle candidature alla presidenza della Regione Liguria". Lo scrivono in una nota i firmatari dell'appello per la candidatura di Artistide Fausto Massardo alla presidenza della Regione. "Troppe divisioni, guerre intestine a piccoli gruppi dirigenti, mancato rapporto con militanti ed elettori, tatticismi e continui rinvii che hanno determinato la diffusione a livello generalizzato di insoddisfazione e malumore nel nostro elettorato. Questo comportamento rischia di compromettere gravemente la possibilità, più necessaria che mai, di scalzare Toti e i gruppi affaristici legati alla sua maggioranza, dal governo della nostra regione. Veti incrociati, nomi improvvisati, ipotesi di candidare personaggi da sempre ostili alla sinistra e in particolare al PD, che molti di noi avrebbero serie difficoltà a dover votare, ma che insistentemente vengono riproposti a dispetto di un evidente malessere della base.

L’unica speranza di battere Toti è la costruzione di un’alleanza vasta, la più larga possibile, che riesca a esprimere il nome di un candidato civico, al di fuori della logica di partito, che possa aggregare importanti settori della società civile, dell’associazionismo e del mondo del lavoro.

Per questi motivi crediamo che la candidatura migliore sia quella del prof Aristide Fausto Massardo".



I firmatari della nostra provincia

