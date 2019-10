"La finanza creativa di Caleo e i proletari col Rolex del Comitato Botta"

Sarzana - Val di Magra - L'altra sera a Sarzana in consiglio comunale non è mancata l'ormai consueta spruzzata di genuino colore da parte del capogruppo della Lega Emilio Iacopi, che in un suo intervento a tema 'Sarzana patrimonio servizi', la partecipata comunale al cento per cento di cui la Corte dei Conti ha recentemente rilevato aspetti di criticità, ha fatto partire dal suo arco qualche puntuta freccia. Il tema? Il Progetto Botta, non estraneo al ginepraio Sps. “Su Via Muccini all'inizio erano previste delle case popolari – ha affermato il capogruppo salviniano – ma i proletari col Rolex che adesso se ne sono andati via (dalla sala consiliare, dove fino a un attimo prima erano presenti in qualità di pubblico, ndr) hanno costituito il Comitato Botta scagliandosi contro il sindaco Caleo perché non volevano le case popolari all'ingresso della città. Così Caleo con la sua finanza creativa ha cambiato il Piano regolatore e ha pigliato 2 milioni e 700mila euro dalla Regione per fare degli appartamenti che non si faranno mai - e quei soldi dovremmo essere noi a restituirli -, realizzando quello schifo di palazzi che non si possono guardare. E menomale che non hanno fatto la torre 'rovesciata'... avrei voluto vederla”. Parole al vetriolo, che sicuramente non arriveranno come miele al Comitato, presente l'altra sera in consiglio, tra gli altri, con la presidente Roberta Mosti e il segretario Carlo Ruocco. “Vorrei sapere se Botta l'avete pagato – ha continuato Iacopi rivolto alle forze di centrosinistra -... perché gli hanno commissionato il progetto e poi non gliel'hanno pagato. A voce l'hanno pagato... o gli avete fatto un pagherò? O avete usato i Bitcoin?”.



Troppo ghiotta l'occasione per il capogruppo Pd Castagna che, con un occhio alle ormai arcinote beghe nazionali sui rapporti tra la Lega e Mosca, ha esclamato ironicamente: “Rubli!”. Di qui la replica di Iacopi: “Voi del Pci di rubli ne avete presi tanti e prima di arrivare a Botteghe oscure passavano da Sarzana. Qualcuno magari ci si è anche fatto qualche 'castelletto'... ma lasciamo stare, chi vuol capire capisce”.