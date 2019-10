“La Regione finanzi gli scavi di Porta Marina a Luni”

Sarzana - Val di Magra - Un impegno economico da parte della Regione per riportare alla luce i tesori di Luni. La proposta, rafforzata da un ordine del giorno, arriva dal consigliere regionale Francesco Battistini e dal collega lunense Andrea Fantini. Una richiesta che giunge a due giorni dalla presentazione nell'area archeologica degli importanti risultati ottenuti dalla campagna di scavi condotta dall'Università di Pisa. (QUI)



“L'area interessata dal progetto “Luna” – spiegano i due esponenti di Italia in Comune - e’ quella del settore retroportuale, nel Quartiere di Porta Marina, posto nell’estrema periferia sud-orientale della città che in precedenza non era mai stato oggetto di indagini approfondite. La stessa Università – sottolineano - cofinanzia la campagna di scavi per un importo di 17.500 euro coprendo le spese per: il vitto e l'alloggio degli studenti, i costi delle indagini geoelettriche, l'elaborazione dati, il trasporto. Rimangono scoperte, però, le due voci del progetto più sostanziose sia in termini scientifico-culturali sia sotto il profilo economico: i costi di scavo, documentazione e studio dei reperti rinvenuti e, aspetto tutt’altro che secondario, i costi per il consolidamento e il restauro di mosaici e strutture. Il piano finanziario necessita di un ulteriore contributo di 36.000 euro. Noi crediamo che la Regione Liguria debba puntare fortemente sull'area archeologica di Luni e per questo chiediamo un impegno concreto alla Giunta. Ciò potrebbe arrivare, se necessario, vista anche la somma piuttosto modesta, direttamente dal fondo strategico a disposizione del Presidente”.

Battistini e Fantini chiedono infine: “che l'Assessorato alla cultura promuova, nei prossimi anni, il sito di Luni e ne sostenga la valorizzazione attraverso una adeguata campagna di informazione. Puntare sulla cultura e sull'identità storica del territorio deve essere una priorità anche in chiave di rilancio turistico e dunque per uno sviluppo economico sostenibile”.



La proposta dei due consiglieri arriva come detto dopo una giornata che ha visto una grande partecipazione di pubblico agli scavi e si inserisce in un momento nel quale da più parti si guarda ad un concreto rilancio dell'area (QUI) anche come traino per l'economia turistica della Val di Magra. Tema affrontato nei mesi scorsi anche in occasione dell'inaugurazione della passerella “Portus Lunae”, disertata però dalla Regione per le problematiche relative all'insistenza dell'infrastruttura su terreni di Marinella Spa. Episodio che aveva dato vita ad una polemica fra le parti politiche che non ha aggiunto nulla di utile ad un'area che può essere valorizzata solo con impegno ed unità d'intenti.