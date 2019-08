"L'inchiesta pubblica non ha alcun valore, c'è un problema amministrativo"

Sarzana - Val di Magra - "Il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri chiede quale sia la posizione del Pd provinciale sul biodigestore. Lui che è stato il Presidente della Provincia dal momento della decadenza di Cozzani, lui che è consigliere provinciale in carica e che ovviamente è sindaco". Così si apre l'intervento di Simone Regoli, vice sindaco di Vezzano e coordinatore del circolo vezzanese del Pd.



"Ma è possibile amministrare in questo modo - si chiede Regoli -? Sono al governo della Regione, della Provincia e in diversi Comuni e il Sindaco-Consigliere Provinciale De Ranieri non si è fatta un’opinione su un fatto così importante?! Da cittadino di questa provincia sono molto preoccupato! Il vero punto amministrativo secondo me è questo. Quando ACAM ha ceduto gli impianti lo ha fatto tramite una procedura aperta di Project Financing. I Sindaci, nell’Assemblea dei soci che ha deliberato la procedura di gara, erano stati autorizzati, attraverso l'approvazione della relativa deliberazione, a procedere dai relativi consigli comunali. Quella delibera prevedeva la ristrutturazione dell’impianto di Saliceti, per i rifiuti indifferenziati, e la realizzazione dell’impianto di Boscalino, con capacità di circa 20.000 t, per il trattamento dell’organico. La gara, di conseguenza, aveva questo oggetto".



"Se l’oggetto cambia - continua Regoli -, passando da un impianto di 20.000 t a uno di 60.000 t, ed oltre, e si modifica la localizzazione, non sfugge a nessuno che il percorso amministrativo deve essere rivisto. Ed è per questo che abbiamo deciso di non intervenire

amministrativamente all'inchiesta pubblica. Riteniamo infatti che non abbia alcun valore politico ma sia solo una procedura atta a completare un percorso burocratico che non dovrebbe nemmeno esistere ad oggi. Quindi, a mio parere, oltre agli aspetti ambientali e urbanistici che più volte abbiamo sollevato, vi è un problema amministrativo che va affrontato nella sua complessità".



"Noi politici dobbiamo essere i primi a rispettare le istituzioni. Dobbiamo essere i primi a non dileggiare chi rappresenta altre Istituzioni anche quando hanno idee e comportamenti che non condividiamo. Io, inoltre, ho ed avrò sempre rispetto dei cittadini anche quando, senza turpiloqui, sostengono proposte lontane dalle mie", conclude Regoli.