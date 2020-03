"L'architetto in riunione di maggioranza, Rampi calpesta democrazia"

Sarzana - Val di Magra - Il consigliere comunale sarzanese Paolo Mione torna ad attaccare il collega Carlo Rampi criticandone aspramente l'interpretazione del ruolo di presidente del civico parlamentino. L'esponente dell'opposizione, nel corso del consiglio comunale di stasera, è tornato a definire il rappresentante di Fratelli d'Italia “fascistello di provincia”, identificandolo come “emblema della non democrazia e della parzialità” e invitandolo a vergognarsi. Parole al vetriolo che Mione ha scagliato alla ripresa dei lavori, dopo una pausa chiamata per discutere di una pregiudiziale posta dal consigliere Castagna (Pd) in merito al Piano spiagge, legata ad alcuni refusi contenuti nel documento (il capogruppo Dem ha richiesto, per tale ragione, il ritiro della pratica).



Dopo lo stop, Mione ha riferito la circostanza che ne ha innescato la vibrante protesta: “Ho assistito a una cosa che mi ha lasciato perplesso – ha detto -. L'architetto (Lucchesini, intervento per presentare il Piano spiagge di cui è autore, ndr), che dovrebbe essere super partes, è entrato nella stanza del sindaco e della giunta insieme con alcuni rappresentanti di maggioranza. Non può funzionare così! Legittimo che il tecnico entri in sala con la giunta, non legittimo né consentito che ci sia anche il presidente del consiglio comunale, che della giunta non fa parte. Il tecnico cosa fa, prende parte a una riunione di maggioranza? Casomai con il tecnico si discute nell'ambito di una capigruppo, dove ci siamo tutti. Lei Rampi sta calpestando le regole della democrazia, è così infervorato che non rispetta i diritti della minoranza e le prerogative della terzietà. Cos'è, il consiglio comunale è di sua proprietà? Dovrebbe vergognarsi e scusarsi, in settant'anni a Sarzana non si era mai visto nulla del genere. E dispiace per il sindaco Ponzanelli, la quale lavora a un livello diverso dal suo, ma lei la sta affondando”. Al termine del suo intervento Mione ha chiesto una riunione dei capigruppo perché “lei chiarisca il suo ruolo”, ha affermato l'esponente del centrosinistra. Capigruppo tenutasi immediatamente, come da regolamento a porte chiuse, ma con toni non proprio serafici, come è stato facile intuire dai volumi. All'uscita il consiglio ha ripreso a trattare la pratica del Piano. È chiaro che la querelle tra Mione e Rampi sul modo di orchestrare il lavori del consiglio sia destinata a proseguire.