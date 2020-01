"L'accusa di commemorare i campi di sterminio? Oggi scopriamo che è critica politica"

Sarzana - Val di Magra - Archiviato il procedimento penale innescatosi per la querela sporta dalla sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli nei confronti di undici colleghi avvocati firmatari di una lettera aperta al vetriolo rivolta alla prima cittadina. "Ringrazio i colleghi per aver usato nei miei confronti parole di apprezzamento e stima incondizionata nelle loro memorie difensive, richiamate esplicitamente dal Gip nella decisione - ha scritto la sindaca su Facebook -. Parole chiarificatrici di non aver mai voluto ledere il mio onore e la mia dignità certamente sincere e non strumentali. È un passo avanti. Non si intuiva questa stima, quando mi associavano ad assassini brutali e alla commemorazione dei campi di stermino. Mi auguro che d’ora innanzi possano contenere le loro espressioni verbali nella loro sacrosanta libertà di fare politica, senza doversi nascondere dietro la toga da avvocato".



Per la sindaca "oggi impariamo che, in virtù del diritto alla critica politica, si può accusare l’altro di commemorare i campi di sterminio o di essere potenziali eredi di brutali assassini, io non lo farà mai. Non fatelo. Rispettate l’altro. Parlate dei temi, non accusate mai gli altri di ciò che non hanno commesso pur di esprimere un attacco personale. Non insultate la dignità delle persone. Rispettate voi stessi, gli altri, la Vostra Città e i principi democratici del nostro paese".