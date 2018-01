"Io pediatra, troppi influenzati per partecipare al consiglio comunale"

Sarzana - Val di Magra - "Sebbene la mia (rara) assenza al consiglio comunale di ieri non sia stata fondamentale a far mancare il numero legale, e quindi a impedire il regolare svolgimento dei lavori, desidero spiegare pubblicamente le ragioni della mia mancata partecipazione, dovuta non certo a disinteresse verso i due importanti argomenti all'ordine del giorno ma ad irrinunciabili impegni di lavoro.

Ci troviamo infatti nel mezzo di una delle peggiori epidemie influenzali degli ultimi anni ed essendo un medico pediatra e sostituendo temporaneamente una collega mi sono trovato nell'improvvisa impossibilità di lasciare l'ambulatorio. Desidero scusarmi con i colleghi consiglieri e con la cittadinanza per questo inconveniente, non è mai stato mio costume trascurare gli impegni di consiglio e non ho di certo iniziato ora.

Auspico che venga al più presto convocato nuovamente il consiglio comunale per poter discutere questi. rilevanti e urgenti argomenti. Di certo non farò mancare la mia presenza e la mia voce".



Paolo Zanetti, consigliere comunale Sarzana