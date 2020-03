"Insufficienti i fondi nazionali per Santo Stefano, sindaco convochi la capi gruppo"

Sarzana - Val di Magra - "Ieri sera il Premier Conte ha annunciato una manovra straordinaria che consentirà ai comuni di erogare aiuti alimentari direttamente alle famiglie bisognose in modalità ‘una tantum’ e con buoni spesa". Lo scrive in una nota Paola Lazzoni consigliere comunale d'opposizione a Santo Stefano Magra del gruppo "Insieme per voltare pagina" che prosegue: "Al nostro Comune dovrebbero spettare 50mila, in base al numero di abitanti. Riteniamo che la misura sia insufficiente ma soprattutto che non sia corretto scaricare solo sui comuni un’emergenza che richiederebbe ben altre forme di sostegno contro la povertà delle famiglie. Nell'attesa che il nostro Governo dimostri a tutti gli italiani che davvero non saranno lasciati soli, auspichiamo di poter collaborare con il nostro Sindaco nell'individuazione dei criteri, delle modalità e dei bisogni cui far fronte in via prioritaria attraverso l’utilizzo di questi fondi".

"Il sindaco - conclude - convochi subito una conferenza dei capigruppo (anche via Skype) perché la condivisione consenta, in un momento come questo, di arrivare in tutte le case bisognose".