"Insieme per Ameglia" chiede un consiglio straordinario a tema Covid

Sarzana - Val di Magra - I consiglieri comunali di “Insieme per Ameglia” hanno richiesto la convocazione di un consiglio comunale urgente a tema Covid-19.

Fontana, Pisani, Benelli e Fabiano chiedono infatti: “Dati numerici riguardanti il numero totale dei soggetti positivi al virus Covid-19 , ricoverati in terapia intensiva e/o semi intensiva, ricoverati risultati positivi ospedalizzati, positivi domiciliati e soggetti in c.d. “quarantena” dal momento che come risulta dai dati Istat nel periodo marzo aprile nel Comune di Ameglia vi è stato un incremento della mortalità del 92% , molto alto rispetto alla maggior parte dei Comuni della provincia". Relazione su attività di monitoraggio e attività operative connesse alla emergenza da Covid 19 e in particolare: numero controlli effettuati da parte della polizia municipale sia in strada che presso seconde case durante la fase 1; numero di sanzioni elevate e con quali motivazioni; numero di Buoni Pasto erogati con i finanziamenti statali e totale cifra finora spesa dei 22.000 euro ; se è stato attivato un sportello , anche in modalità da remoto, utile a dare supporto anche psicologico alle persone in difficoltà e, in ipotesi di inerzia, deliberare una immediata attivazione.





La chiusura delle scuole e l’adozione di modalità di “didattica a distanza” pone in luce situazioni di grave difficoltà delle famiglie per l’assenza di strumenti informatici (pc, smartphone, tablet , adeguata connettività, ecc.) adeguati al fine di una regolare fruizione da parte degli allievi dei relativi servizi.

Si chiede, pertanto, se Codesta Amministrazione abbia, in raccordo con il Dirigente scolastico, monitorato detta situazione, se sia in grado di riferire una stima numerica di eventuali carenze e quali azioni abbia adottato.

Conoscere se i dispositivi di protezione individuale, nello specifico mascherine, acquistati fossero omologati dalle autorità competenti per essere distribuiti alla popolazione e se questa amministrazione abbia posto in essere azioni di controllo preventivo e successivo al fine di evitare i pericoli sanitari connessi ad una distribuzione non autorizzata.



Quali azioni di supporto l’Amministrazione comunale ha attuato nei confronti dei cittadini in difficoltà economica ( cassaintegrati, lavoratori in mobilità , commercianti, artigiani , ristoratori , etc , in difetto di qualsivoglia azione, si chiede che l’Amministrazione provveda ad annullare per tutto l’anno 2020/2021 qualsivoglia tributo comunale (IMU, Tasi, Tari, ecc.), compresa tassa di occupazione suolo pubblico e pubblicità.





Quali iniziative e provvedimenti intende intraprendere finalizzati a far “ ripartire “ il commercio e le attività produttive in sicurezza e con tutte le agevolazioni possibili considerando il fatto che le attività commerciali, quelle di ristorazione, quelle turistiche e artigianali hanno subìto gravi conseguenze economiche . Molte di queste attività sono al limite della sopravvivenza e vanno, pertanto, sostenute con provvedimenti concreti che evitino chiusure e fallimenti economici per cause certamente non imputabili ai relativi operatori.



Quali provvedimenti , con l’approssimarsi della stagione balneare, codesta amministrazione intende adottare sulle spiagge libere ( es. punta Corvo ) per favorire il distanziamento sociale e in che modo intende controllare il rispetto delle norme.