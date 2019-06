“Incendio autobus, subito una commissione"

Sarzana - Val di Magra - “Oggi, poco prima delle 14, si è verificato l’ennesimo guasto su un mezzo di trasporto pubblico Atc mentre viaggiava sul raccordo autostradale per Santo Stefano Magra. Nello specifico l’autobus ha avuto un guasto tecnico e i ragazzi che si trovavano a bordo sono stati fatti scendere provocando così ulteriori disagi a catena. Considerata la gravità dell’accaduto, è mio dovere richiedere immediatamente e in modo urgente l’indizione di una audizione con i tecnici e i delegati dell'azienda dell’Atc per sapere quale sia lo stato reale dei mezzi pubblici Atc e le condizioni della loro manutenzione, oltre a conoscere quali siano gli investimenti futuri programmati in merito" - così il capoguppo provinciale di “La Spezia Popolare” Francesco Ponzanelli - “La situazione è molto preoccupante dato che gli episodi di guasti si stanno verificando ogni settimana e vogliamo prevenire delle condizioni che si potrebbero rivelare molto più pericolose e dannose. Dobbiamo assolutamente porre in uno stato di sicurezza e tutelare tutta la cittadinanza e i fruitori di questi automezzi che, in larga parte, sono ragazzi che li usano per motivi di studio. E’ necessario e fondamentale sapere quali siano i reali problemi e lo stato di vetustà dei mezzi per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile questa incresciosa situazione".