"Inaugurazione Sanlorenzo tappa importante ma è diventata propaganda elettorale"

Sarzana - Val di Magra - “L'inaugurazione del nuovo cantiere Sanlorenzo è una tappa importante del lungo percorso iniziato molti anni fa con molti passaggi istituzionali, frutto si una precisa volontà politica della Giunta Galazzo, che ha portato anche ad approvare una variante urbanistica per poter costruire capannoni più alti”. Così il gruppo consiliare Insieme per Ameglia, che prosegue: “L'assessore regionale Giampedrone, il sindaco De Ranieri e il vicesindaco Cadeddu, all'epoca consiglieri comunali di minoranza non votarono mai a favore della realizzazione della zona artigianale e della variante urbanistica”.

“Inoltre – aggiungono – quando si parla di contributi regionali si fa riferimento agli stanziamenti previsti quando Presidente della Regione era Burlando. Dispiace che in una circostanza del genere nessuno si sia degnato di ricordare chi a questo intervento in passato ha lavorato per davvero. Invece è prevalsa la voglia di utilizzare questo evento per propaganda elettorale in vista delle prossime regionali. Allora forse sarebbe stato più giusto e coerente che il nastro da tagliare fosse di colore arancione”.