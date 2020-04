"In Emilia un ospedale Covid con 146 posti, in Liguria manca programmazione"

Sarzana - Val di Magra - “L'Emilia Romagna realizzerà un ospedale Covid di terapia intensiva, 146 posti letto complessivi, che serviranno per fronteggiare l’emergenza oggi e domani, non solo per la propria regione ma per tutte le regioni in difficoltà o che ne facciano richiesta”.

Così su Facebook Federica Giorgi, capogruppo M5S nel consiglio comunale di Sarzana. “Da noi in Liguria – aggiunge - tamponi persi o in ritardo, gente che entra in ospedale per una patologia e muore di Covid perché messa in reparti promiscui e indagini della Magistratura. Presidente Toti non me ne frega niente delle sue foto con i bavaglini con il timbro della Regione Liguria regalati ai neonati e delle sue foto nei reparti con l'assessore alla sanità regionale, vorrei invece una visione e una programmazione sulla sanità che in altre Regioni hanno e mettono in atto con serietà e soprattutto in silenzio”.