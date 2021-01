"Il sindaco ha lasciato il PD per Italia Viva: elettori traditi, si voti"

Sarzana - Val di Magra - “Il degrado e l’abbandono in cui si trova il campetto di Valeriano è il simbolo dell’immobilismo dell’amministrazione di Vezzano Ligure. In tutte le frazioni del Comune si trovano situazioni inaccettabili di incuria su cui l’amministrazione non muove un dito. Non ci possiamo permettere altri tre anni e mezzo con questa giunta comunale”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia, che aggiunge: “Mi sono arrivate decine di segnalazioni dei cittadini riguardo al campetto di Valeriano, dove sono state persino installate delle nuove porte da gioco con soldi pubblici, peccato però che l’area non sia frequentata da nessuno perché versa nel più totale degrado. E pensare che il Comune avrebbe anche un consigliere con delega allo sport. È soltanto un esempio dell’abbandono in cui si trovano diverse frazioni di Vezzano: i cittadini sono esasperati dall’immobilismo di questa amministrazione, e non possono nemmeno venire a conoscenza di quello che accade durante i consigli comunali, che si svolgono a porte chiuse e senza nessuna diretta streaming, al contrario di quanto avevamo richiesto già mesi fa”.

“Visto inoltre che il sindaco Massimo Bertoni è entrato in Italia Viva lasciando il Pd con cui era stato eletto, tradendo in questo modo il mandato degli elettori, trovo giusto che si torni al voto per ridare la parola ai cittadini – conclude Ruggia – Tanto più che oggi numerosi esponenti del Pd sia a livello nazionale che locale, come il consigliere regionale Davide Natale, attaccano duramente Italia Viva per la crisi di governo di queste ore. Si torni al voto, Vezzano merita di meglio”.