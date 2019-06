"Il piano del traffico di Sarzana è approssimativo e superficiale"

Sarzana - Val di Magra - "Non condividiamo la nuova regolamentazione del traffico e dell'accesso al centro storico di Sarzana ideata in modo approssimativo e superficiale da soggetti non adeguatamente qualificati.

Una nuova pianificazione deve avere dei precisi presupposti: rilievi sui volumi di traffico, studi di pianificazione territoriale e commerciale valutando il PUC e il PRG vigenti, pianificazione turistica. Inoltre deve rispettare i parametri di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L'interpretazione di questi dati e la programmazione di simili interventi sulla viabilità necessitano di un team di progettisti multidisciplinari esperti che non sembra affatto essere stato utilizzato.

Via Sobborgo Emiliano, via Sobborgo Spina e Piazza San giorgio saranno congestionate con conseguente aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico, peggiorando la vivibilità della città.

Viale XXI Luglio a senso unico determinerà gravi disagi per accedere alla stazione.

I nuovi parcheggi non incideranno in modo determinante sull'effettiva necessità di avere posti auto.

Il centro storico sarà nuovamente toccato dal traffico, una sorta di ritorno al passato senza senso né giustificazioni.

Sarzana non ha bisogno dilettanti allo sbaraglio che procedono a tentativi, ma di studi seri e professionali".



Italia in Comune Sarzana