"Il comitato No Biodigestore Saliceti non sarà lo sponsor elettorale di nessuno"

Sarzana - Val di Magra - "Oggi rispondiamo al consigliere regionale di Italia Viva, Juri Michelucci, che ci ha chiamato in causa. Ma il monito vale per tutti i partiti e i loro rappresentanti: respingeremo qualsiasi tentativo di strumentalizzazione della nostra battaglia contro la realizzazione del digestore anaerobico in località Saliceti. Valuteremo tutte le forze politiche sui fatti concreti, sugli atti che attraverso i loro rappresentanti nei Comuni, in Provincia e in Regione avranno messo in campo".

La replica a breve giro di posta arriva dal Comitato No Biodigestore Saliceti: "A noi non interessa la bagarre politica sulla creazione delle liste elettorali, a noi interessa la nostra battaglia ambientale. Siamo noi ad aspettarci dalla politica azioni decisive. Proprio in questi giorni Re.Cos ha presentato le integrazioni al progetto e se nessuno si opporrà in tempi brevi il biodigestore verrà costruito. Dalle forze politiche e dai loro rappresentanti che si sono espressi contro la realizzazione del biodigestore ci aspettiamo che in questo momento dimostrino con i fatti e con le azioni che sono autorizzati a mettere in campo, ciò che ripetutamente ci hanno assicurato. Su questa base teniamo a ricordare che il nostro comitato si è sempre confrontato con tutte le forze politiche senza distinguo. È giunto dunque il tempo dei fatti, a partire dai sindaci per salire a Provincia e Regione".