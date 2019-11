"Idrovore in magazzino e pochissimo lavoro per gli argini"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal gruppo Insieme per Ameglia



Leggiamo le dichiarazioni del presidente Toti che con una nota spiega come ha utilizzato 550 milioni destinati dallo Stato alla Liguria dal 2015.

Quando Toti scrive: "abbiamo realizzato anche gli argini del Magra per rendere più sicura l'area alla foce del fiume" evidentemente esagera.

In realtà per quanto riguarda il tratto della foce del Magra in tema di ARGINI è stato fatto poco, anzi pochissimo.

E quel poco è stato realizzato in larga parte con fondi già disponibili prima del 2015 e in parte anche con il contributo dei privati (San Lorenzo).

Parliamo dei lotti n. 1 e n. 4, mentre per quanto riguarda i lotti di arginature più a valle (via Poggio Scafa a Fiumaretta e area Pantale' a Bocca di Magra) è tutto fermo nonostante il tratto di Pantale' sia già finanziato dal 2013.

Il DRAGAGGIO, richiesto con impeto nel 2014 da Giampedrone nella sua fugace veste di Sindaco, non è stato più realizzato dal Super Assessore Regionale Giampedrone dal 2015 in poi.

E intanto tutte le IDROVORE acquistate dal Comune grazie ai cospicui finanziamenti ottenuti nel 2014 dal Sindaco Galazzo son dal 2015 ferme in magazzino...

Oggi poi dopo 4 anni di inerzia finalmente Giampedrone si degna di mettere su un tavolo per gestire la questione del LEGNAME depositato sulle spiagge e promette che al più presto si finanzierà il Canal Grande. Noi lo speriamo vivamente perché si tratta di un'opera importante peraltro progettata dalla Giunta Galazzo grazie a un finanziamento della Regione allora guidata da Burlando che sul territorio amegliese ha finanziato, senza tanti proclami, molte opere grazie alle quali oggi una grande fetta del territorio amegliese é più sicura.

Quindi cari Toti e Giampedrone: più fatti e meno proclami, per favore.



Insieme per Ameglia