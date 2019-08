"Iacopi si astenga da uscite che imbarazzano l'amministrazione"

Sarzana - Val di Magra - Ha avuto strascichi anche al di fuori delle pratiche strettamente legate al consiglio comunale la seduta fiume di martedì, con l'assemblea cittadina di Sarzana riunita dal primo pomeriggio fino a notte fonda. In particolare un'affermazione del capogruppo della Lega Iacopi è stato stigmatizzato oggi dal sindaco Ponzanelli.



Nella discussione dell'ordine del giorno sui debiti fuori bilancio e in particolare nell'analisi delle sentenze esecutive per un totale di 60mila euro da riconoscere o meno, riferendosi agli avvocati del Comune l'esponente del Carroccio ha sottolineato: “I cittadini non sono pecore e siccome i soldi sono dei cittadini che pagano le tasse, e le tasse servono per pagare gli stipendi a questi inetti, vorrei che si facessero valutazioni necessarie per il recupero delle somme”.



“La fatica di un Consiglio comunale estenuante – ha ribattuto oggi il sindaco in una nota - non può giustificare critiche inaccettabili ai nostri dipendenti, che sono parti essenziali di una macchina in cui crediamo e su cui proprio oggi abbiamo investito con una nuova organizzazione. Stigmatizzo l’intervento del consigliere Iacopi – ha concluso - invitandolo ad astenersi in futuro da uscite che imbarazzano questa amministrazione comunale”.

Nel corso della seduta lo stesso consigliere si era rivolto con una parola non proprio 'affettuosa' anche al collega dell'opposizione Castagna.