"Grazie agli insegnanti per il loro lavoro di didattica a distanza"

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco Massimo Bertoni di Vezzano Ligure e l’assessore alla pubblica istruzione Nadia Lombardi esprimono grande gratitudine a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo ISA 11 di Vezzano Ligure per l’immenso lavoro di didattica e di supporto che stanno facendo per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. "Profonda è l’ammirazione e la riconoscenza nei confronti del dirigente e di quegli insegnanti che sono arrivati preparati a questo inatteso appuntamento con la storia, a forza di corsi di formazione, riunioni, progetti, condivisioni, battaglie e notti insonni. Ma ancora più ammirazione e gratitudine va ai tanti maestri e professori che si sono sentiti impreparati e si sono messi in gioco con ogni mezzo per far fronte all’emergenza. Gli uni e gli altri stanno dando ai propri alunni una straordinaria lezione di cittadinanza e di senso civico.

L’emergenza coronavirus rende evidenti le potenzialità dell’applicazione delle tecnologie digitali alla didattica, ma ancora più evidente è la centralità del ruolo sociale degli insegnanti che si trovano in prima linea al fianco di alunni e famiglie".

Dopo quattro settimane di chiusura scolastica le lezioni proseguono in tutte le scuole, tra audio, video, lezioni in diretta. "In questo momento storico così difficile il ruolo della scuola non è soltanto quello di continuare i programmi ministeriali ma anche e soprattutto quello di fornire agli studenti di ogni età gli strumenti per interpretare e affrontare il senso di fragilità e di impotenza che inevitabilmente stiamo vivendo".