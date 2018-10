"Gli idrometri che danno l'allarme piena non attivi"

Il Comitato San Genisio preoccupato: "Manca una scheda telefonica che serve a dare l'allarme. Nel 2011 qui c'erano un metro e mezzo di acqua".

Sarzana - Val di Magra - Torna l'autunno, torna la pioggia e tornano le paure per le zone che negli ultimi anni hanno avuto a che fare con le alluvioni. L'ultimo allarme arriva da San Genisio, territorio di Arcola. Un allarme per la verità già lanciato un anno fa ma ancora valido secondo gli animatori del Comitato San Genisio. Gli idrometri, che dovrebbero avvertire automaticamente in caso il livello della piena nei canali salisse oltre il livello di guardia, non sono ancora attivia. "La nostra zona è la golena di tutto il comune di Arcola ed io come presidente del comitato ho cercato più volte di trovare una soluzione con l'amministrazione", denuncia Francesca Sergiampietri.



"Sul nostro territorio sono stati installati tre idrometri sui canali più a rischio che in caso di innalzamento del livello dell'acqua dovrebbero dare l'allarme agli addetti. Per farlo utilizzano una scheda telefonica. Installati a luglio, ad oggi non sono ancora stati attivati perché manca proprio la scheda. Ricordiamo che il 25 ottobre del 2011, qui l'acqua raggiunse il metro e 40 centimetri di altezza!", recita una nota del comitato.

"Altra problematica molto pericolosa: la rigogliosa siepe di un privato che copre totalmente la visibilità del canale stesso. Ho protocollato due richieste di intervento, una il 19 dicembre 2017 e una il 13 febbraio 2018 oltre aa solleciti verbali al sindaco e alla Polizia Locale. Pare che la sicurezza di tutte queste famiglie, già provate da un'alluvione importante, non sia una priorità".