"Giunta si attivi per avere un ufficio di prossimità a Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - “A seguito della chiusura del Tribunale nel nostro Comune, l’Ufficio di prossimità, già realizzato a Chiavari e a Bolzaneto, rappresenterebbe per Sarzana una grande opportunità e fornirebbe un canale diretto di sostegno ai cittadini che fruiscono dei servizi giudiziari e soprattutto alle “fasce deboli” che hanno disagio per la lontananza o difficoltà di accesso agli uffici giudiziari a tutela dei loro diritti”. E' quanto mette in evidenza la capogruppo M5S Federica Giorgi nell'interpellanza che chiede al sindaco Cristina Ponzanelli e alla sua giunta “se sono a conoscenza del bando, se ritengano o meno opportuno che sia realizzato nel nostro Comune un ufficio di prossimità ed in caso positivo, se e in che data abbiano presentato la manifestazione di interesse”.

Il riferimento della consigliera Cinquestelle è infatti all'avviso pubblico emanato dalla Regione per coinvolgere le amministrazioni locali potenzialmente interessate a partecipare all'azione progettuale, con termine ultimo per la presentazione fissato il 30 settembre.

“Presso l’Ufficio di Prossimità – conclude - il cittadino potrà ricevere informazioni in merito ai procedimenti civili, ricevere assistenza per le pratiche di volontaria giurisdizione, effettuare deposito telematico degli atti e ricevere comunicazioni e notifiche da parte delle cancellerie”.