"Giunta ha dato incarico all’avvocato quando la sospensiva era già persa”

Sarzana - Val di Magra - I consiglieri comunali del Pd di Sarzana hanno presentato un'interpellanza relativa alle “ragioni della mancata costituzione nel procedimento per la richiesta di sospensiva nella causa al Tar della Liguria. “Alcuni privati – spiegano Castagna e Lorenzini - hanno impugnato una ordinanza del Comandante della Polizia Locale richiedendo che il Tar voglia concedere la sospensiva del provvedimento. All'udienza fissata – proseguono – nessuno è comparso per il Comune di Sarzana e con provvedimento del 28.10.2020 il Tar ha concesso la sospensiva condannando l'ente al pagamento delle spese legali della fase cautelare. Tardivamente – concludono – solo con delibera del 24 novembre (nella quale si dichiara di ben conoscere che da controparte è stata richiesta la sospensiva al Tar) il Comune ha ritenuto di conferire incarico all'avvocato civico per la difesa in giudizio”. I due consiglieri chiedono quindi all'assessore competente e al segretario generale “le motivazioni per cui l'ente non si è costituito per la discussione della sospensiva” e “le motivazioni dell'inspiegabile ritardo della delibera 'postuma' rispetto alla sconfitta in sede cautelare davanti al Tar della Liguria che ha causato debito fuori bilancio”.