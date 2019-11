"Giostre nei giardini di Porta Romana senza autorizzazione"

Sarzana - Val di Magra - Diventa anche un caso politico l'installazione delle giostre per nei giardini di Porta Romana a Sarzana dove da ieri è iniziata la posa dei giochi previsti per il periodo natalizio. Dopo i tanti commenti – più o meno coloriti – affidati ai social dai sarzanesi, oggi sono arrivate anche posizioni ufficiali da parte di alcune forze di opposizione.



“Chiedo la rimozione della struttura e la conseguenze sanzione amministrativa per 'occupazione abusiva di suolo pubblico' – afferma Beatrice Casini, capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale – ad oggi non esiste alcun documento degli uffici che ne autorizzi l'installazione e quei giardini non rientrano fra le aree previste dal regolamento ad ospitare spettacoli viaggianti. L'area verde di Porta Romana – prosegue – era rimasta fra le uniche dignitose della città, oggi invece risulta gravemente danneggiata dagli spostamenti e le installazioni”.



Casini aggiunge: “Stamani ho chiesto la documentazione all'ufficio Commercio e Suap ma mi sono sentita dire che la proposta dell'associazione, richiamata nella delibera 294 del Comune con la quale erano state approvate le iniziative natalizie, non c'era. La proposta, della stessa associazione che organizza il Natale a Sarzana (Marina in giostra), non è neppure arrivata all'ufficio competente ed è stata approvata in giunta bypassando l'iter previsto e ignorando i regolamenti relativi alle giostre”. Secondo quanto appurato dalla consigliera infatti le aree adibite a tale intrattenimento sono il parcheggio adiacente all'insediamento “Porta di Luni” sulla Variante, lo skatepark, il parco di Crociata e piazza Matteotti dove ne è presente una stabilmente.

“Faccio mio una simpatica citazione letta in proposito su Facebook e ispirata a Celentano- conclude Casini - "Dove non cresce l'erba nascono luna park" Come era avvenuto anche per la rotatoria di piazza San Giorgio non stupisce che l'amministrazione si dia dimenticata qualche passaggio. Una giunta che nelle periferie continua a far crescere l'erba mentre in centro fa installare un luna park”.



Critico anche il parere di Rosolino Vico Ricci, segretario del Pd di Sarzana che in proposito osserva: “Il sindaco Ponzanelli farebbe bene a revocare l'autorizzazione e a restituire i giardini ai cittadini così come erano pochi giorni fa. Oppure migliorarli dal punto di vista del manto erboso, arboreo e floreale. È inaccettabile il voler trasformare il centro storico in un vorticoso luna park collocato senza alcun ritegno sul manto erboso in mezzo a piante centenarie”. Parlando di un “cambiamento estetico impressionante” il segretario ricorda: “Nel suo libro del 2016 “Le belle città” Marco Romano descrive anche Sarzana citando “una volontà estetica che ancora oggi il viaggiatore che arrivi da sud potrà riconoscere nella lunga passeggiata che lo accompagna verso Porta Romana”. Oggi invece – conclude – la giunta testimonia ulteriormente la sua ruvidità con lo sfregio dei giardini e l'incapacità di organizzare addobbi gentili nel periodo natalizio”.