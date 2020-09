"Giampedrone ha fatto più per Sarzana in pochi anni che tanti sindaci negli ultimi venti"

Sarzana - Val di Magra - “Giacomo Giampedrone ha fatto più per Sarzana in pochi anni da assessore regionale che tanti sindaci della Città negli ultimi venti. Lavorando sodo e spesso in silenzio, sono arrivati a Sarzana in meno di due anni grazie al suo impegno costante insieme al sindaco Cristina Ponzanelli oltre 10 milioni di euro. Parliamo, oltre a un ascolto costante e vera vicinanza al suo territorio, degli 3 milioni e trecentomila euro per la nuova scuola, degli oltre 3 milioni e settecentomila euro per il nuovo ponte sul Calcandola e la viabilità della Bradia e via Paradiso, 600mila euro per una piscina di Santa Caterina che fino ad oggi restava solo un triste miraggio per amministrazioni incapaci, 2 milioni e mezzo per il nuovo impianto idrovoro di Marinella, 400mila euro per i nuovi argini del Parmignola e tante, tante, tante risorse per la difesa del suolo e protezione civile. Giacomo Giampedrone ha mostrato di sapersi impegnare con serietà e con i fatti per Sarzana e per il territorio, al di là di qualsiasi considerazione politica. Abbiamo più di 10 milioni di buoni motivi per votare Giacomo Giampedrone e la lista del Presidente Toti, con la certezza che saprà proseguire in questa strada con ancora più forza per Sarzana e per la nostra terra. Proseguiamo insieme questo percorso.” Cambiamo con Toti! Sarzana