"Gestori acqua, gas ed energia sospendano addebiti per attività economiche chiuse"

Sarzana - Val di Magra - "Ho chiesto personalmente ad ACAM iren ed Enel, e vorrei sensibilizzare sul tema tutti i fornitori di utenze acqua, gas ed energia elettrica perché pensino a sospendere i relativi addebiti per le attività economiche che hanno dovuto chiudere per decreto". Lo afferma l'assessore al commercio del Comune di Sarzana Roberto Italiani, che aggiunge: "Lo stesso provvedimento è necessario ed urgente per le utenze domestiche delle persone fisiche titolari delle attività chiuse causa emergenza Covid 19".