"Furti in campagna, potenziare i controlli nelle fasce notturne"

Sarzana - Val di Magra - "Nelle ultime settimane si sono verificati episodi notturni di furto nei capanni della nostra campagna (La Macchia, Via Barca, in prossimità di pista) e non solo. Pare che galline, attrezzi agricoli, verdura siano gli obiettivi preferiti". Lo segnala il gruppo di opposizione 'Insieme per voltare pagina - Santo Stefano Magra'. "Ci rendiamo conto che gli sforzi messi in campo dalle forze dell’ordine del territorio siano già notevoli ma chiediamo che il sindaco si faccia portavoce di una richiesta di potenziamento di controlli nelle fasce notturne anche nelle vie interne del nostro paese", concludono dal gruppo consiliare della destra, che esprime i consiglieri Lazzoni e Ratti.