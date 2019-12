"Furti in aumento e la novità delle 'spaccate', ma Torri pensa ai parcheggiatori"

Sarzana - Val di Magra - L'assessore alla sicurezza Torri annuncia raggiante che un manipolo di vigili urbani superaddestrati (vengono in mente gli Incursori del Varignano...) ha sbaragliato una pericolosa associazione criminosa: tre o quattro mansueti extracomunitari che stazionano con discrezione in un paio di parcheggi della città.

Ricordo che questa amministrazione di destra ha vinto le elezioni promettendo maggiore sicurezza e rispetto della legalità; tuttavia, mentre l'assessore alla sicurezza si accanisce contro qualche inoffensivo 'colored', forte coi deboli e debole coi forti, tollera che i prepotenti parcheggino sui marciapiedi ostacolando il transito dei pedoni, occupino con le vetture le aree pedonali (come in piazza San Giorgio), alimentino discariche abusive come nell'area Giorgi (come l'assessore ben sa, lavorando lì sopra), utilizzino stabilmente come parcheggi pertinenziali ad alcuni bar le aree di carico e scarico, perché evidentemente è giusto che i residenti nel centro facciano abitualmente centinaia di metri a piedi per trovare un parcheggio libero mentre ai 'leoni' della movida tutto sia concesso...

E intanto in città i furti negli appartamenti sono in aumento e prende piede anche la (finora sconosciuta) pratica della 'spaccata' delle vetrine.

Diversi pesi dunque, e diverse misure, nell'esercizio della tolleranza da parte dell'assessore Torri che - in punto di tolleranza - sembra avere le idee assai meno chiare del suo capogruppo Jacopi, che ha addirittura proposto - a suo tempo - case di 'tolleranza' nel centro storico per rivitalizzarne il commercio...



Francesca Castagna

Referente Pd Centro Storico e Trinità, Sarzana