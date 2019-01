"Furti e vandalismi, meno male che eravate quelli della sicurezza"

Michelucci (Pd) accende un faro sui ripetuti episodi che investono Sarzana.

Sarzana - Val di Magra - “Gli episodi di furti ripetuti e vandalismo che stanno interessando la città nelle ultime settimane preoccupano molto. L’intensificarsi di questi fenomeni stride fortemente con gli annunci dell'amministrazione che ha fatto, sin dalla campagna elettorale, della sicurezza una sua bandiera. Quali sono le azioni concrete di contrasto al microcrimine messe in campo? Per ora si stanno portando avanti progetti, come il piano di incremento della video sorveglianza progettato e finanziato dalla precedente amministrazione e sbandierato come una novità. L'amministrazione sembra occuparsi esclusivamente del monitoraggio di parcheggi per allontanare gli extracomunitari quando la città e le sue attività commerciali sono continuamente teatro di ripetuti furti ed episodi vandalici che davvero minano la sicurezza dei cittadini. Una situazione mai vista prima. Per non parlare delle periferie, prive ormai di qualsiasi forma di controllo. Vorremmo capire quali idee e quali strumenti concreti si intendono mettere in campo per contrastare questi fenomeni, il cui improvviso aumento, sta generando molta apprensione in città”.



Juri Michelucci, consigliere regionale Pd