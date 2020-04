"Fratelli d'Italia orgogliosa del lavoro svolto da Rampi e dalla giunta Ponzanelli"

Sarzana - Val di Magra - La tragedia che stiamo vivendo, ci sta privando di vita, libertà e certezze. Politicamente parlando ci aspetta una cosiddetta “fase2” che non sarà facile, l’unica cura efficace che abbiamo trovato per combattere questa pandemia è il distaccamento sociale e per chi è chiamato ad amministrare una cittadina è forse la peggiore delle situazioni immaginabili. Ed è proprio in questi giorni che ci infastidisce pensare che un banale disservizio

tecnico possa essere preso a pretesto dall’opposizione per impedire la discussione di temi di rilevante importanza per i nostri concittadini: non esistono ostacoli troppo grossi, esistono solo motivazioni troppo piccole.

Se come è nelle cose, i popoli tutti dovranno sperimentare un nuovo modo di vita, riteniamo indispensabile che il comportamento corretto e responsabile dell’amministrazione debba trovare specchio in pari comportamenti dell’opposizione. Prendiamo atto del notevole lavoro svolto dal Sindaco Ponzanelli, dal Presidente Rampi e dalla sua giunta; è pregevole come stia affrontando in modo efficace le enormi difficoltà che questa sciagura ci pone di fronte ogni giorno; Fratelli d’Italia è al fianco dell’amministrazione e orgogliosa del lavoro svolto dal Presidente Rampi così come lo è per l’operato all’interno del Comune della Spezia dei consiglieri Frijia e Mannucci.



Coordinamento Fratelli d’Italia Sarzana

Coordinamento Fratelli d’Italia Provinciale La Spezia

Fratelli d’Italia Liguria