"Fortezza di Sarzanello abbandonata a se stessa"

Sarzana - Val di Magra - “Uno dei simboli più importanti della città di Sarzana -per storia, natura e posizione- e’ oggi abbandonata a se stessa. Turisti allibiti, cittadini inascoltati, ragazzini liberi e appagati dalle loro notti felici in compagnia di alcool ed una vista mozzafiato”. E' quanto afferma Beatrice Casini, consigliere comunale del Partito Democratico che annuncia di aver presentato un'interrogazione nella quale chiede “l'immediato e tempestivo intervento, non soltanto per una questione estetica e d'immagine, bensì sanitaria e di sicurezza”.

“Ho chiesto inoltre – aggiunge - le motivazioni per cui l’amministrazione abbia deciso di trascurare nella sua totalità uno dei simboli della nostra città e come ad oggi, nonostante siano stati affidati oltre 70.000 euro di lavori per un solo giro di taglio dell’erba a ditte di Massa Carrara, chiaramente, questa zona sia stata completamente esclusa”.