"Festival della Mente, slogan della destra virali"

Sarzana - Val di Magra - Con una breve nota un gruppo di sarzanesi, in parte composto da ex amministratori e consiglieri del centrosinistra, attacca “la nuova maggioranza di destra di Sarzana, che qualcuno si ostina a descrivere composta non solo da sostenitori di Casa Pound ispirati alla Le Pen ma anche da qualche sedicente Popolare e da qualche Liberale in incognito”, per aver “varato una nuova campagna promozionale per il Festival della Mente, finalizzata a consolidarne gli ingressi (45.000 nell'ultima edizione) da parte del suo affezionato ed appassionato pubblico sparso per tutta la penisola”. Un affondo naturalmente ironico. Infatti, secondo il gruppo, “gli slogan coniati dai nostalgici censori della Ponzanelli & Co.” sono “destinati a diventare virali in rete e a diffondersi in ogni angolo di Italia. Del resto nei titoli e locandine si parla di 'vigilanza politica' e di Festival 'sorvegliato'. Complimenti, e grazie, anche a nome degli operatori economici della città”.

A firmare l'intervento, Emilia Amato, Francesca Angelicchio, Roberto Bottiglioni, Paolo Bufano, Daniele Castagna, Francesca Castagna, Giampiero Renato Conti, Giuliano Diofili, Ilaria Domenichini, Carlotta Furter, Giuseppe Landini, Damiano Lorenzini, Daniela Pagliari, Pamela Perrone, Rosolino Vico Ricci, Mario Torre.