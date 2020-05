"Festival della Mente: da Pd proposte, da sindaca strumentale furore campanilistico"

Sarzana - Val di Magra - Siamo ormai nel mese di giugno, epoca in cui - di solito - la macchina organizzativa del Festival della Mente, previsto fra circa tre mesi, funzionava già a pieno regime.

L'anno scorso le linee guida del Festival furono rese note dalla sindaca e dai vertici della Fondazione Carispezia nel mese di aprile, e il programma dettagliato i primi di luglio (come dire fra poco più di un mese).

Quest'anno - fino a qualche giorno fa - dalla Ponzanelli - sul Festival della Mente 2020 - solo un silenzio assordante, che ha suscitato in molti dubbi e preoccupazioni sulla effettiva volontà dell'amministrazione comunale di fare ogni sforzo per salvaguardare - nonostante il Covid 19 - la sopravvivenza della più significativa manifestazione cittadina, l'unica che attribuisce a Sarzana un assoluto rilievo nazionale.

Allora il segretario cittadino del Partito Democratico, facendosi interprete di quelle preoccupazioni, aveva formulato una serie di proposte per consentire l'effettuazione del Festival della Mente anche ad immediato ridosso dell'emergenza Covid 19: niente code ai botteghini, incremento dei volontari, utilizzazione di ulteriori locations cittadine rispetto ai siti tradizionali, prolungamento (e dunque diradamento) temporale delle date, eventuale coinvolgimento - esclusivamente per quest'anno - dei centri storici o dei luoghi di interesse dei borghi circostanti (un esempio per tutti, l'anfiteatro di Luni)...

Una serie di proposte formulate pacatamente, con spirito costruttivo, senza ombra di polemica, nella consapevolezza (che fa difetto nella sindaca) che Sarzana è l'ideale baricentro di località vicine di interesse storico e culturale.

Ebbene, la Ponzanelli, sino ad allora del tutto silenziosa sull'argomento, come ha reagito? Accusando in modo un po' isterico il Pd di voler "fare del male a Sarzana", di voler 'scippare' il Festival della Mente alla città per 'deportarlo' altrove...e proclamando che lei è pronta a fare scudo col suo corpo, a battersi fino all'ultima goccia di sangue perché Sarzana non sia depredata del 'suo' Festival!

E a nulla è valsa la successiva, ovvia, inequivocabile ed ancora pacata smentita del segretario del PD a sopire lo strumentale furore campanilistico della Ponzanelli. Eppure, ce ne era abbastanza per ammettere di avere frainteso, forse addirittura per chiedere scusa, riconoscere almeno di avere esagerato, comunque confrontarsi sul merito delle proposte...Macché, la sindaca si è rinchiusa di nuovo nel suo silenzio torvo, ostile, refrattaria a qualunque costruttivo confronto sulle proposte del PD (forse non è arrivata da Genova la solita velina con le istruzioni...).

È incredibile...proprio lei, la cui amministrazione è decisivamente sorretta e condizionata da chi (Lega e Fratelli d'Italia) qualche tempo fa minacciava di chiudere il Festival perché "troppo di sinistra"...

A questo punto forse Il tema della prossima edizione della manifestazione potrebbe essere "Dalla 'immaginazione al potere' della contestazione sessantottina alle 'traveggole' di chi oggi governa Sarzana"....



Paolo Bufano

Pd Sarzana