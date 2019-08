"Espressioni irriguardose", anche Rampi richiama Iacopi

Sarzana - Val di Magra - Con una comunicazione ufficiale inviata a tutti gli interessati, il presidente dell'assemblea Carlo Rampi ha invitato il collega consigliere Emilio Iacopi ad “astenersi da modalità di esternazione del proprio pensiero che arrecano disdoro alla dignità dell'intero Consiglio Comunale”. Si chiude così dunque, per il momento, il caso che ha visto protagonista il capogruppo della Lega il quale nella seduta di martedì aveva rivolto parole poco tenere ad alcuni dipendenti di palazzo Roderio. Affermazioni stigmatizzate ieri dal sindaco Ponzanelli (QUI) e oggi da sindacati e Rsu, e sulle quali il presidente del consiglio ha preso una posizione istituzionale.



“Previo attento e puntuale riesame degli interventi – ha scritto Rampi – la presidenza ritiene di dover muovere in primo luogo formale contestazione al consigliere Emilio Iacopi per le ingiustificate ed irriguardose espressioni, in almeno due passaggi, rivolte, in modo generico ed allusivo e quindi ancor più inammissibile, nei confronti del personale dipendente del Comune di Sarzana. Dal canto suo – si legge ancora – la presidenza si scusa, in rappresentanza dell'intero consiglio con tutti i dipendenti del Comune di Sarzana per le irriguardose espressioni udite nel corso della seduta”. Rampi ha infatti ricordato anche l'articolo 17 dello Statuto comunale secondo cui “ciascun consigliere rappresenta l'intero Comune”.