"Drammatica alleanza Pd-Forza nuova. Nel Giorno della memoria"

Durissimo attacco di Andrea De Ranieri, sindaco di Ameglia, al Partito democratico. Di mezzo anche la questione Marinella.

Sarzana - Val di Magra - "Ieri in Comune si è svolto un utilissimo incontro con la popolazione (ne abbiamo parlato QUI), dove assieme al Comandante della Compagnia di Sarzana dei Carabinieri e al Comandante della Stazione di Ameglia, si è parlato di prevenzione e controllo. Nessuno della minoranza Pd in Consiglio comunale si è presentato! Eppure quando c'era da cavalcare la notizia dei furti erano in prima linea a chiedere un'inutile discussione in Consiglio comunale, pronti a gettare fango sul Sindaco, ma quando c'è da fare informazione e costruire spariscono". Così il sindaco di Ameglia, Andrea De Ranieri, con una nota diffusa via social.



"Spariscono come sulla questione di Marinella - prosegue -, pronti a chiedere che il Sindaco si interessi di una catastrofe che porta la loro firma, ma pavidi al punto di far saltare il Consiglio comunale a Sarzana ieri sera (QUI). Perché? Forse perché spiegare che un milione di Euro anticipato da un privato per opere di urbanizzazione di progetti inesistenti è difficile da argomentare?".



E ancora: "Riappaiono poi oggi, confermando un drammatico sodalizio con Forza Nuova, e nel Giorno della Memoria, manifestano assieme ad un gruppo di contravventori del Codice della Strada (vedi QUI), dimostrando nessun rispetto per quello che rappresenta la giornata. Ma hanno capito che le sanzioni vengono utilizzate per la sicurezza stradale? Forse no, anche perché in vent'anni di sanzioni i soldi non sono mai andati a coprire asfaltature non fatte, segnaletica mancante e fossi sporchi. Il ministro Delrio lo conoscono? La riforma bocciata lo scorso anno dal referendum l'hanno mai letta? Sanno che è il braccio destro del Pd? Colui che ha distrutto l'impianto degli Enti Locali riducendo all'osso le risorse e costringendo comuni come il nostro a sostituirsi alle province per assicurare la viabilità? Come ho già dichiarato più volte il velox non ci interessa se non per regimentare la velocità in un tratto dove si va veloce e una volta assicurata la manutenzione della strada con il passaggio ad ANAS anche il velox sarà inutile e lo toglieremo".



"Ma mi dimenticavo che al PD alleato di Forza Nuova - conclude il primo cittadino di centrodestra -, che manifesta il Giorno della Memoria e che dimentica Marinella cercando di trovare nel Sindaco il capro espiatorio del proprio fallimento, poco importa del futuro del nostro territorio e dei servizi dati ai cittadini, (basti vedere le dichiarazioni farneticanti della Fontana che ci accusa di aver ridotto le tariffe scolastiche!!!), a loro interessa solo il nulla e la disperazione con la quale faranno la propria campagna elettorale. Auguri!".